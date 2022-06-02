Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал миллиардером.
По оценкам Forbes, доходы 37-летнего баскетболиста в 2021 году составили в общей сложности 121,2 миллиона долларов, а его суммарное состояние достигло 1 миллиарда.
Джеймс, пропустивший плей-офф всего четвертый раз за 19 сезонов в НБА, стал первым действующим игроком лиги, который попал в список миллиардеров.
Майкл Джордан, единственный другой баскетболист-миллиардер, достиг десятизначного состояния в 2014 году, спустя 11 лет после завершения спортивной карьеры.
В интервью GQ в 2014 году Леброн признался, что одна из главных его целей – стать миллиардером.
«Очевидно, что я хочу максимизировать свой бизнес. И если у меня получится достичь этой отметки, если я стану спортсменом-миллиардером – гип-гип-ура! О боже, я буду очень рад», – говорил баскетболист.
Джеймс – четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.
Самые богатые спортсмены мира: Месси – топ-1, позади Леброн, Роналду и Неймар
23 самых стыдных момента в карьере Лечока Джеймса
У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду