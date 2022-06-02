Леброн Джеймс стал миллиардером

Форвард стал миллиардером.

По оценкам Forbes, доходы 37-летнего баскетболиста в 2021 году составили в общей сложности 121,2 миллиона долларов, а его суммарное состояние достигло 1 миллиарда.

Джеймс, пропустивший плей-офф всего четвертый раз за 19 сезонов в НБА, стал первым действующим игроком лиги, который попал в список миллиардеров.

, единственный другой баскетболист-миллиардер, достиг десятизначного состояния в 2014 году, спустя 11 лет после завершения спортивной карьеры.

В интервью GQ в 2014 году Леброн признался, что одна из главных его целей – стать миллиардером.

«Очевидно, что я хочу максимизировать свой бизнес. И если у меня получится достичь этой отметки, если я стану спортсменом-миллиардером – гип-гип-ура! О боже, я буду очень рад», – говорил баскетболист.

Джеймс – четырехкратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион.

Самые богатые спортсмены мира: Месси – топ-1, позади Леброн, Роналду и Неймар

23 самых стыдных момента в карьере Лечока Джеймса

У Леброна 3 «золотых малины». Теперь он величайший – среди самых стыдных актеров, которых НБА подарила Голливуду