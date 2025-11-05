Капелло об «Интере»: «Они раздражают меня, когда расслабляются. Надеюсь, с «Кайратом» мы этого не увидим»
Фабио Капелло: надеюсь, «Интер» не будет расслаблен против «Кайрата».
Фабио Капелло опасается расслабленности «Интера» в матче с «Кайратом».
Миланцы сегодня примут команду из Казахстана в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
«Иногда «Интер» меня раздражает. Когда они в ритме, они невероятно сильны, но потом внутри команды происходят странные вещи, и они расслабляются.
Это меня беспокоит, и будем надеяться, что сегодня мы этого не увидим», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниэле Мари
