  • Капелло об «Интере»: «Они раздражают меня, когда расслабляются. Надеюсь, с «Кайратом» мы этого не увидим»
0

Капелло об «Интере»: «Они раздражают меня, когда расслабляются. Надеюсь, с «Кайратом» мы этого не увидим»

Миланцы сегодня примут команду из Казахстана в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Иногда «Интер» меня раздражает. Когда они в ритме, они невероятно сильны, но потом внутри команды происходят странные вещи, и они расслабляются.

Это меня беспокоит, и будем надеяться, что сегодня мы этого не увидим», – заявил экс-тренер «Милана», «Ювентуса» и других клубов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Даниэле Мари
психология
