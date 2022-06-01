Месси взял 2-й трофей со сборной Аргентины. Он выиграл Кубок Америки и Финалиссиму

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Нападающий Лионель Месси менее чем за год выиграл два трофея со сборной Аргентины.

Сегодня южноамериканцы обыграли Италию в Финалиссиме со счетом 3:0, сам форвард, представляющий «ПСЖ», отметился двумя голевыми пасами.

Прошлым летом Месси в составе национальной сборной стал победителем Кубка Америки – это был его первый трофей в основной команде страны.

В конце года Аргентина выступит на ЧМ-2022 в Катаре.

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