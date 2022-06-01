Месси отдал голевой пас в матче Аргентины с Италией. Это его 11-й ассист в 2022 году

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поучаствовал в голе в ворота Италии.

Форвард, представляющий , на 28-й минуте Финалиссимы развернулся возле штрафной площади соперника, прошел до вратарской и сделал прострел, который замкнул нападающий .

В 2022 году на счету Месси уже 11 голевых передач за 21 матч за клуб и сборную. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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