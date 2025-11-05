  • Спортс
  • Латышонок отразил дальний удар Окишора перед собой – Сергеев добил. «Динамо» открыло счет в гостевой игре с «Зенитом»
8

Латышонок отразил дальний удар Окишора перед собой – Сергеев добил. «Динамо» открыло счет в гостевой игре с «Зенитом»

Иван Сергеев забил «Зениту».

Иван Сергеев открыл счет в матче «Динамо» с «Зенитом».

Команды встречаются в Санкт-Петербурге в рамках плей-офф FONBET Кубка России.

На 53-й минуте полузащитник Виктор Окишор нанес удар по воротам хозяев из-за пределов штрафной площади. Голкипер Евгений Латышонок отразил мяч перед собой, и Иван Сергеев добил его в сетку – 1:0.

«Зенит» – «Динамо». 0:1 – Сергеев забил! Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
