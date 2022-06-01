Месси выиграл 40-й трофей в карьере. Лишь у Дани Алвеса больше

выиграл 40-й трофей в карьере, сократив отставание от Дани Алвеса.

Сегодня форвард в составе сборной Аргентины стал победителем Финалиссимы – при его участии обыграна команда Италии (3:0).

До этого аргентинец в составе «Барселоны» 10 раз выигрывал , четырежды побеждал в Лиге чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, а также по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. С «ПСЖ» он выиграл чемпионат Франции.

В составе сборной Аргентины Лионель брал Кубок Америки, побеждал на Олимпиаде, а также выиграл молодежный чемпионат мира.

По количеству трофеев, выигранных на протяжении карьеры, Месси обогнал экс-полузащитника «Барсы» Андреса Иньесту (39 титулов).

Больше лишь у защитника «Барселоны» – 46.

Однако есть мнение о том, что у бразильца не так много трофеев – 42. Под сомнение ставятся победа в чемпионате штаба Баия и Кубок Нордесте в 2001 году. Тогда Алвес выступал за «Баию». Также не все учитывают Суперкубок Франции-2018, так как в том матче Дани не попал в заявку , и победу Алвеса со сборной Бразилии на молодежном чемпионате мира-2003.

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