Компания Навки анонсировала шоу «Аленький цветочек» в Сочи и отметила аккаунт Камилы Валиевой

Теги Татьяна Навка сборная России танцы на льду женское катание Никита Кацалапов Виктория Синицина Алина Загитова Камила Валиева Фигурное катание

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали о предстоящем шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи и поздравили с годовщиной открытия «Сочи Парк». 

В сторис компании Navka Show, кроме Синициной и Кацалапова, отмечены Алина Загитова и Камила Валиева. Они также поздравили «Сочи Парк». 

«От всей команды Navka Show желаем вам роста, процветания и успехов. Вот уже восемь лет в нашей стране есть парк аттракционов, в который хочется возвращаться. 

По сложившейся традиции, возвращаемся и мы – с новой сказкой «Аленький цветочек». До скорой встречи!» – сказали Синицина и Кацалапов. 

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