Компания Навки анонсировала шоу «Аленький цветочек» в Сочи и отметила аккаунт Камилы Валиевой

Чемпионы мира в танцах на льду и рассказали о предстоящем шоу «Аленький цветочек» в Сочи и поздравили с годовщиной открытия «Сочи Парк».

В сторис компании Navka Show, кроме Синициной и Кацалапова, отмечены и . Они также поздравили «Сочи Парк».

«От всей команды Navka Show желаем вам роста, процветания и успехов. Вот уже восемь лет в нашей стране есть парк аттракционов, в который хочется возвращаться.

По сложившейся традиции, возвращаемся и мы – с новой сказкой «Аленький цветочек». До скорой встречи!» – сказали Синицина и Кацалапов.