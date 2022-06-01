«Эльче» выкупил Понсе у «Спартака». Форвард подписал контракт до 2026-го

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Эсекиэль Понсе продолжит карьеру в «Эльче»

Испанский клуб воспользовался правом выкупа нападающего у «Спартака». С февраля он играл за «Эльче» на правах аренды. 

25-летний футболист подписал контракт до 2026 года.

По итогам прошедшего сезона Ла Лиги «Эльче» занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка. Понсе провел в чемпионате Испании 13 матчей и забил 1 гол. 

Аргентинец играл за «Спартак» с 2019 года. В составе красно-белых он провел 73 матча и забил 25 голов. 

С подробной статистикой Понсе можно ознакомиться здесь.

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