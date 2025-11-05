  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Эстевао 3 гола в 3 последних матчах в старте «Челси». 18-летний форвард забил «Карабаху» в ЛЧ
4

У Эстевао 3 гола в 3 последних матчах в старте «Челси». 18-летний форвард забил «Карабаху» в ЛЧ

Эстевао забил «Карабаху» в Лиге чемпионов.

Эстевао забил в третьем матче подряд в стартовом составе «Челси».

18-летний нападающий открыл счет на 16-й минуте матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов (1:2, перерыв).

В двух предыдущих матчах, в которых бразилец выходил в стартовом составе – с «Аяксом» и «Вулверхэмптоном» – он также отмечался забитыми мячами.

Также Эстевао стал первым футболистом из Латинской Америки, которому удалось забить в двух подряд матчах Лиги чемпионов, будучи не старше 18 лет.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoЭстевао
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАякс
logoКарабах
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фанаты «Динамо» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и другие кричалки на матче Кубка. Фанаты петербуржцев оскорбляли Карпина и кричали: «Грязный мусор время выносить»
1 минуту назад
Карпин уверен, что «расслабона» в ответной игре с «Зенитом» не будет: «Издеваетесь? Думаете, кто‑то с «Зенитом» может расслабиться? Ему по силам отыграть два мяча в матче с любым»
3 минуты назад
«Брюгге» – «Барселона». 1:1 – Трезольди забил на 6-й, Ферран – на 8-й! Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Лига чемпионов. «Барселона» играет с «Брюгге», «Ман Сити» принимает «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата», «Челси» сыграл вничью с «Карабахом»
12 минут назадLive
Карпин обыграл Семака впервые с мая 2019-го. До этого побед не было 11 матчей
29 минут назад
«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года
32 минуты назад
У «Карабаха» 2 победы, поражение и ничья в ЛЧ. Сегодня – 2:2 с «Челси»
32 минуты назад
«Зенит» проиграл впервые за 16 матчей. Поражений не было почти три месяца
32 минуты назад
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» – 2:2. Андраде и Янкович забили в 1-м тайме, Гарначо сравнял во 2-м
33 минуты назад
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. «Динамо» обыграло «Зенит», ЦСКА проиграл «Махачкале», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Боруссия» Дортмунд. Холанд в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
«Бенфика» – «Байер». Судаков и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:04
«Интер» – «Кайрат». Лаутаро, Сатпаев и Сорокин в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 19:05
Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»
13 минут назад
Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения – это часть пути. Возвращение имеет решающее значение 💪🏼»
15 минут назад
У Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах сезона за «Зенит»
43 минуты назад
Капелло об «Интере»: «Они раздражают меня, когда расслабляются. Надеюсь, с «Кайратом» мы этого не увидим»
45 минут назад
Латышонок отразил дальний удар Окишора перед собой – Сергеев добил. «Динамо» открыло счет в гостевой игре с «Зенитом»
сегодня, 18:59
Экс-тренер «Спартака» Ваноли – главный кандидат на пост в «Фиорентине»
сегодня, 18:50
500 млн рублей от Керимова получило «Динамо» Махачкала. Благодаря компаниям бизнесмена увеличен бюджет клуба и появился новый газон на стадионе («РБ Спорт»)
сегодня, 18:43