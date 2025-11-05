У Эстевао 3 гола в 3 последних матчах в старте «Челси». 18-летний форвард забил «Карабаху» в ЛЧ
Эстевао забил «Карабаху» в Лиге чемпионов.
Эстевао забил в третьем матче подряд в стартовом составе «Челси».
18-летний нападающий открыл счет на 16-й минуте матча с «Карабахом» в Лиге чемпионов (1:2, перерыв).
В двух предыдущих матчах, в которых бразилец выходил в стартовом составе – с «Аяксом» и «Вулверхэмптоном» – он также отмечался забитыми мячами.
Также Эстевао стал первым футболистом из Латинской Америки, которому удалось забить в двух подряд матчах Лиги чемпионов, будучи не старше 18 лет.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости