У Эстевао 3 гола в 3 последних матчах в старте «Челси». 18-летний форвард забил «Карабаху» в ЛЧ

Эстевао забил «Карабаху» в Лиге чемпионов.

Эстевао забил в третьем матче подряд в стартовом составе «Челси ».

18-летний нападающий открыл счет на 16-й минуте матча с «Карабахом » в Лиге чемпионов (1:2, перерыв).

В двух предыдущих матчах, в которых бразилец выходил в стартовом составе – с «Аяксом » и «Вулверхэмптоном» – он также отмечался забитыми мячами.

Также Эстевао стал первым футболистом из Латинской Америки, которому удалось забить в двух подряд матчах Лиги чемпионов, будучи не старше 18 лет.