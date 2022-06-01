Новым владельцем «Милана» станет американская компания RedBird Capital. За клуб заплатят 1,2 млрд евро, сделку закроют к сентябрю

официально объявил о предстоящей смене владельца.

Американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners договорилась с Elliott Advisors UK Limited о покупке клуба.

Сделка оценивается в 1,2 млрд евро. При этом Elliott сохранит небольшие имущественные интересы в «Милане» и места в совете директоров.

Процесс смены владельца планируют завершить в течение лета и закрыть сделку к сентябрю.

RedBird Capital Partners – инвестор компании Fenway Sports Group, которая владеет «Ливерпулем» и бейсбольным клубом «Бостон Ред Сокс». Также RedBird принадлежит контрольный пакет акций «Тулузы».