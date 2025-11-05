«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года

«Зенит» проиграл дома впервые в 2025 году.

«Зенит» почти год не проигрывал на своем поле – до сегодняшнего дня.

Команда Сергея Семака уступила «Динамо » в FONBET Кубке России – 1:3.

В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали на «Газпром Арене» 7 декабря 2024 года – «Акрону».

В следующий раз «Зенит » сыграет дома 30 ноября. Соперником станет «Рубин».