«Зенит» проиграл дома впервые с 2024 года
«Зенит» проиграл дома впервые в 2025 году.
«Зенит» почти год не проигрывал на своем поле – до сегодняшнего дня.
Команда Сергея Семака уступила «Динамо» в FONBET Кубке России – 1:3.
В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали на «Газпром Арене» 7 декабря 2024 года – «Акрону».
В следующий раз «Зенит» сыграет дома 30 ноября. Соперником станет «Рубин».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
