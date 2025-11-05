У «Карабаха» 2 победы, поражение и ничья в ЛЧ. Сегодня – 2:2 с «Челси»
«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов.
«Карабах» продолжает набирать очки в Лиге чемпионов.
Азербайджанцы сыграли вничью с «Челси» (2:2) в 4-м туре общего этапа соревнования.
До этого у команды Гурбана Гурбанова было поражение от «Атлетика» (1:3), а ранее две победы – над «Копенгагеном» (2:0) и «Бенфикой» (3:2).
Всего на счету «Карабаха» 7 очков, на данный момент клуб идет 12-м в общей таблице ЛЧ.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
