У «Карабаха» 2 победы, поражение и ничья в ЛЧ. Сегодня – 2:2 с «Челси»

«Карабах» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Карабах» продолжает набирать очки в Лиге чемпионов.

Азербайджанцы сыграли вничью с «Челси » (2:2) в 4-м туре общего этапа соревнования.

До этого у команды Гурбана Гурбанова было поражение от «Атлетика» (1:3), а ранее две победы – над «Копенгагеном» (2:0) и «Бенфикой» (3:2).

Всего на счету «Карабаха » 7 очков, на данный момент клуб идет 12-м в общей таблице ЛЧ.