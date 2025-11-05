Карпин уверен, что «расслабона» в ответной игре с «Зенитом» не будет: «Издеваетесь? Думаете, кто‑то с «Зенитом» может расслабиться? Ему по силам отыграть два мяча в матче с любым»

Валерий Карпин: расслабона в ответной игре с «Зенитом» не будет.

Валерий Карпин доволен победой над «Зенитом » (3:1) в плей-офф FONBET Кубка России.

– Хороший матч, достойный. Еще и счет достойный. Дело даже не в нем. Даже если бы вничью сыграли, то претензий точно ни к кому бы не было.

– Такой результат дает серьезное преимущество в ответной игре. Как игроков мотивировать и не дать им расслабиться в ответном матче?

– Вы издеваетесь? Играя с «Зенитом», вы думаете, что кто‑то может расслабиться? Неважно, какой счет. Он не 8:0 и не 10:0. «Зениту» по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет.

– Что случилось с Маухубом и Осипенко?

– Это больше всего заботит и напрягает после игры. У Маухуба травма плеча – непонятно, на сколько он выбыл. У Осипенко сотрясение из‑за стыка. Через два дня игра с «Акроном» в РПЛ , это прилично напрягает. И так у нас не все хорошо с обоймой, а сейчас еще, возможно, выпадут [игроки], – отметил главный тренер «Динамо».