У Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах сезона за «Зенит»

Максим Глушенков отдал ассист в 3-м матче подряд.

Максим Глушенков отдал голевую передачу в третьем подряд матче за «Зенит».

Полузащитник сине-бело-голубых отдал ассист на Педро с углового флажка в матче с «Динамо » в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3, второй тайм).

Ранее Глушенков отдал голевые передачи в матчах с «Динамо» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) в Мир РПЛ. Всего в текущем сезоне на счету Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах за «Зенит ».

Подробную статистику полузащитника можно найти здесь .