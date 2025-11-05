У Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах сезона за «Зенит»
Максим Глушенков отдал ассист в 3-м матче подряд.
Максим Глушенков отдал голевую передачу в третьем подряд матче за «Зенит».
Полузащитник сине-бело-голубых отдал ассист на Педро с углового флажка в матче с «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:3, второй тайм).
Ранее Глушенков отдал голевые передачи в матчах с «Динамо» (2:1) и «Локомотивом» (2:0) в Мир РПЛ. Всего в текущем сезоне на счету Глушенкова 8 голов и 5 ассистов в 11 матчах за «Зенит».
