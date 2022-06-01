Кутепов покидает «Спартак»: «Эти 10 лет навсегда в моей карьере. Благодарен талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок»

Защитник Илья Кутепов заявил об уходе из после 10 лет в клубе.

«В этот момент мне одновременно очень радостно и грустно.

Взять Кубок России в год столетия – это счастье, поздравляю каждого в клубе и всех красно-белых болельщиков! Грустно, потому что быть в этот день рядом с командой у меня не получилось. Конечно, я хотел бы попрощаться с клубом и болельщиками на футбольном поле.

Я ухожу из «Спартака» с прекрасными воспоминаниями. Я благодарен за возможность играть и расти в этой команде. Это невероятный опыт, и здесь я многому научился.

Я благодарен всем талантливым людям, с которыми мы вместе брали чемпионство и Суперкубок, с которыми проходили через сложности. Это был фантастический путь. Мне будет вас всех не хватать.

Эти 10 лет навсегда в моей карьере. «Спартак» навсегда в моей памяти. ⠀ Всем болельщикам – хорошо погулять и отпраздновать завоевание Кубка. Сейчас Москва точно красно-белая!» – написал футболист.

В завершившемся сезоне Кутепов провел в 4 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.