Кержаков женится в 4-й раз – на кинопродюсере Евгении Ледащевой

женится в четвертый раз.

Женой главного тренера «Нижнего Новгорода» станет кинопродюсер Евгения Ледащева, с которой тот находится в отношениях как минимум с 2020 года, сообщает «Комсомольская правда».

Сообщается, что в 2017 году Ледащева работала над программой «Команда на прокачку» на «Матч ТВ», а Кержаков принимал участие в этой передаче.

Кроме того, Евгения продюсировала фильмы «Позитивное кино» и «Зеленый леопард», а также работала над короткометражкой «Без секса».

Фото: инстаграм Александра Кержакова