Кержаков женится в 4-й раз – на кинопродюсере Евгении Ледащевой

Александр Кержаков женится в четвертый раз.
Женой главного тренера «Нижнего Новгорода» станет кинопродюсер Евгения Ледащева, с которой тот находится в отношениях как минимум с 2020 года, сообщает «Комсомольская правда».
Сообщается, что в 2017 году Ледащева работала над программой «Команда на прокачку» на «Матч ТВ», а Кержаков принимал участие в этой передаче.
Кроме того, Евгения продюсировала фильмы «Позитивное кино» и «Зеленый леопард», а также работала над короткометражкой «Без секса».
Фото: инстаграм Александра Кержакова