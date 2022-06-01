«Спартак» объявил об уходе Бакаева. Он играл за клуб с 2015 года

покинул .

Клуб объявил об уходе полузащитника свободным агентом. Срок контракта игрока с красно-белыми истек.

Бакаев – воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2015 году и выиграл с ней Кубок и Суперкубок России.

Зелимхан провел за первую команду 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Также сегодня «Эльче» выкупил форварда Эсекиэля Понсе у «Спартака», а защитник Илья Кутепов объявил, что покидает «Спартак».