«Спартак» объявил об уходе Бакаева. Он играл за клуб с 2015 года

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Зелимхан Бакаев покинул «Спартак»

Клуб объявил об уходе полузащитника свободным агентом. Срок контракта игрока с красно-белыми истек.

Бакаев – воспитанник «Спартака». Он дебютировал за основную команду в 2015 году и выиграл с ней Кубок и Суперкубок России.

Зелимхан провел за первую команду 105 игр, в которых забил 11 мячей и сделал 29 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Также сегодня «Эльче» выкупил форварда Эсекиэля Понсе у «Спартака», а защитник Илья Кутепов объявил, что покидает «Спартак».

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