Бывший финдиректор Meat By Khabib отсудила у компании 850 тысяч рублей из-за невыплаченной зарплаты

Завершился суд компании , продающей стритфуд, и бывшего финансового директора организации Оксаны Батениной.

По словам пострадавшей, она устроилась в компанию в сентябре 2021 года, однако лишилась работы спустя два месяца. Батенина указала, что не получила зарплату за ноябрь, потребовав назначить ей компенсацию в размере 2 миллионов рублей.

В итоге суд встал на сторону Батениной, обязав Meat By Khabib выплатить ей 850 тысяч рублей.

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