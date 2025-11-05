25

Карпин обыграл Семака впервые с мая 2019-го. До этого побед не было 11 матчей

Валерий Карпин обыграл Сергея Семака впервые за 12 матчей.

Сегодня «Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:1).

Это был 15-й матч между Семаком и Карпиным в качестве тренеров. Семак выиграл 9 из них, Карпин – три, еще три встречи завершились вничью.

До сегодняшней игры Карпин не мог обыграть Семака 11 матчей подряд. Последний раз тренер «Динамо» обыгрывал соперника еще в «Ростове» в мае 2019 года (1:0). С тех пор Семак выиграл 8 матчей и трижды сыграл с командами Карпина вничью.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
