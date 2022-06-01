Бенжамена Менди обвинили в 8-м изнасиловании. Всего ему вменяют 10 преступлений на почве секса

Против защитника выдвинуто новое обвинение.

Сегодня во время заседания Королевского суда Честера судья Стивен Эверетт снял запрет на публикацию сведений о восьмом эпизоде изнасилования.

Теперь Менди обвиняется суммарно в десяти преступлениях: помимо вышеуказанных, речь идет об одном эпизоде насилия на сексуальной почве и одной попытке изнасилования.

Перед присяжными он вместе с соответчиком Луи Саа Маттури предстанет 25 июля.

В последний раз Менди выходил на поле 15 августа 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Угроза 7 лет тюрьмы и обыски: как дела у звезд АПЛ, которых подозревают в преступлениях?