Бенжамена Менди обвинили в 8-м изнасиловании. Всего ему вменяют 10 преступлений на почве секса

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Против защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди выдвинуто новое обвинение.

Сегодня во время заседания Королевского суда Честера судья Стивен Эверетт снял запрет на публикацию сведений о восьмом эпизоде изнасилования.

Теперь Менди обвиняется суммарно в десяти преступлениях: помимо вышеуказанных, речь идет об одном эпизоде насилия на сексуальной почве и одной попытке изнасилования.

Перед присяжными он вместе с соответчиком Луи Саа Маттури предстанет 25 июля.

В последний раз Менди выходил на поле 15 августа 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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