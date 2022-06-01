Савин может купить кипрский клуб из 2-й лиги и переименовать его в «Красаву»

Стали известны детали возможного переезда ФК на Кипр.

ранее объявил, что его клуб переезжает из России. Чемпионат Кипра называли одним из вариантов продолжения выступления команды.

По данным Metaratings, Савин может привлечь спонсора и приобрести один из клубов второго дивизиона Кипра, а затем переименовать его в «Красаву».

На Кипре нет жестких ограничений по лимиту на легионеров. Савин собирается сохранить часть действующего состава.

Ранее Савин сообщил, что покинул Россию после выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием украинских спортсменов. Затем генеральный секретарь Олимп-ФНЛ-2 заявил, что клуб Савина «Красава» не сыграет в следующем сезоне турнира.