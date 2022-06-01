Пике и Шакира расстались из-за измен защитника «Барселоны» (El Periodico)

и расстались.

По информации El Periodico, певица узнала, что защитник «Барселоны» изменяет ей с другой женщиной. Пике уже несколько недель живет один в своей старой квартире.

Сообщается, что футболист часто ходит в ночные клубы Bling Bling и Patron вместе с Рикардом Пучем. В обоих клубах Пике «был замечен в сопровождении других женщин».

Отмечается, что Жерар находился на вечеринках до 2-3 часов ночи, несмотря на то, что утром должен тренироваться с «Барсой».

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей.