Пике и Шакира расстались из-за измен защитника «Барселоны» (El Periodico)

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Жерар Пике и Шакира расстались. 

По информации El Periodico, певица узнала, что защитник «Барселоны» изменяет ей с другой женщиной. Пике уже несколько недель живет один в своей старой квартире. 

Сообщается, что футболист часто ходит в ночные клубы Bling Bling и Patron вместе с Рикардом Пучем. В обоих клубах Пике «был замечен в сопровождении других женщин».

Отмечается, что Жерар находился на вечеринках до 2-3 часов ночи, несмотря на то, что утром должен тренироваться с «Барсой». 

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей. 

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