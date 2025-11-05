«Зенит» проиграл впервые за 16 матчей. Поражений не было почти три месяца

«Динамо» прервало серию «Зенита» без поражений.

Беспроигрышная серия «Зенита » остановилась после 15 матчей.

Команда Сергея Семака сегодна уступила «Динамо » на своем поле в плей-офф FONBET Кубка России – 1:3.

В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали почти три месяца назад – 9 августа. С тех пор у них было 12 побед и 3 ничьих.

9 ноября «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» в Мир РПЛ .