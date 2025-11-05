89

«Зенит» проиграл впервые за 16 матчей. Поражений не было почти три месяца

«Динамо» прервало серию «Зенита» без поражений.

Беспроигрышная серия «Зенита» остановилась после 15 матчей.

Команда Сергея Семака сегодна уступила «Динамо» на своем поле в плей-офф FONBET Кубка России – 1:3.

В последний раз до этого дня петербуржцы проигрывали почти три месяца назад – 9 августа. С тех пор у них было 12 побед и 3 ничьих.

9 ноября «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» в Мир РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
