Средняя стоимость билетов на финальную серию «Уорриорз» – «Селтикс» – 3 241 доллар. Это второй показатель в истории НБА

По данным системы поиска билетов TicketIQ, средняя стоимость билетов на матчи финальной серии НБА 2022 года между и на вторичном рынке составляет 3 241 доллар.

Таким образом, финальная серия этого года занимает второе место в истории лиги по стоимости билетов, уступая только серии 2019 года между «Голден Стэйт» и (3 899 долларов). Прошлогодняя серия «Финикс» – «Милуоки» находится на третьем месте (2 747).

Средняя цена билетов на домашние матчи «Уорриорз» – 3 526 долларов. Это также второй показатель в истории лиги. Рекорд принадлежит «Рэпторс» 2019 года (4 364).

Билеты на домашние матчи «Селтикс» в среднем стоят 2 860 долларов. Это пятый показатель в истории лиги.

Стеф Карри вышел в шестой финал НБА. Баскетбольным миром снова управляет волшебник