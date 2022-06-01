Средняя стоимость билетов на финальную серию «Уорриорз» – «Селтикс» – 3 241 доллар. Это второй показатель в истории НБА

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По данным системы поиска билетов TicketIQ, средняя стоимость билетов на матчи финальной серии НБА 2022 года между «Голден Стэйт» и «Бостоном» на вторичном рынке составляет 3 241 доллар.

Таким образом, финальная серия этого года занимает второе место в истории лиги по стоимости билетов, уступая только серии 2019 года между «Голден Стэйт» и «Торонто» (3 899 долларов). Прошлогодняя серия «Финикс» – «Милуоки» находится на третьем месте (2 747).

Средняя цена билетов на домашние матчи «Уорриорз» – 3 526 долларов. Это также второй показатель в истории лиги. Рекорд принадлежит «Рэпторс» 2019 года (4 364).

Билеты на домашние матчи «Селтикс» в среднем стоят 2 860 долларов. Это пятый показатель в истории лиги.

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