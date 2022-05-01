Генич о Дзюбе: «Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он сам предложил спор. А теперь «фу»! ######»

очень недоволен заявлениями форварда «Зенита» об их споре.

Ранее комментатор «Матч ТВ» сообщил, что выиграл у форварда спор, связанный с результативностью другого нападающего петербуржцев – .

Футболист негативно оценил поведение Генича после раскрытия деталей их частной беседы и заявил, что «забанил» его.

«Вокруг было человек 10, какой тет-а-тет?! И он САМ предложил спор. А теперь «фу»! ###### (трындец – прим.)», – написал комментатор в своем телеграм-канале.

«Дзюба – фуфло! Позорник. Для меня его больше не существует». Артем наехал на Генича за спор и получил в ответ