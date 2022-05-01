НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Милуоки», «Мемфис» – «Голден Стэйт»

В воскресенье, 1 мая, начнутся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

На Востоке «Бостон» (2) Джейсона Тейтума примет на своей площадке (3) Янниса Адетокумбо. (2) Джа Морэнта встретится дома с (3) Стефена Карри.

Второй раунд

Первые матчи

Счет в серии – 0-0

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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