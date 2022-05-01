НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Милуоки», «Мемфис» – «Голден Стэйт»

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Мемфис Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

В воскресенье, 1 мая, начнутся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

На Востоке «Бостон» (2) Джейсона Тейтума примет на своей площадке «Милуоки» (3) Янниса Адетокумбо. «Мемфис» (2) Джа Морэнта встретится дома с «Голден Стэйт» (3) Стефена Карри.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первые матчи

Бостон – Милуоки
Дата проведения
1 мая, 20.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

Мемфис – Голден Стэйт
Дата проведения
1 мая, 22.30, «FedExForum»
Онлайн матча

Счет в серии – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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