НБА. Плей-офф. «Бостон» примет «Милуоки», «Мемфис» – «Голден Стэйт»

В воскресенье, 1 мая, начнутся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
На Востоке «Бостон» (2) Джейсона Тейтума примет на своей площадке «Милуоки» (3) Янниса Адетокумбо. «Мемфис» (2) Джа Морэнта встретится дома с «Голден Стэйт» (3) Стефена Карри.
Второй раунд
Первые матчи
- Дата проведения
- 1 мая, 20.00, «TD Garden»
Счет в серии – 0-0
- Дата проведения
- 1 мая, 22.30, «FedExForum»
Счет в серии – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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