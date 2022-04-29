Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Кадис», «Реал» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Барселона» с «Мальоркой» – в воскресенье

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34-й тур Ла Лиги стартует матчем «Севилья» – Кадис».

В субботу «Реал» примет «Эспаньол», «Атлетик» встретится с «Атлетико».

В воскресенье «Барселона» дома сыграет с «Мальоркой».

Завершится тур в понедельник игрой «Хетафе» – «Бетис»

Чемпионат Испании

34-й тур

Севилья – Кадис
Дата проведения
29 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Алавес – Вильярреал
Дата проведения
30 апреля, 15.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Реал Мадрид – Эспаньол
Дата проведения
30 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Валенсия – Леванте
Дата проведения
30 апреля, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетик – Атлетико
Дата проведения
30 апреля, 22.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эльче – Осасуна
Дата проведения
1 мая, 15.00, «Мартинес Валеро»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гранада – Сельта
Дата проведения
1 мая, 17.15, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Райо Вальекано – Реал Сосьедад
Дата проведения
1 мая, 19.30, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Барселона – Мальорка
Дата проведения
1 мая, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Бетис
Дата проведения
2 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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