Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Кадис», «Реал» сыграет с «Эспаньолом» в субботу, «Барселона» с «Мальоркой» – в воскресенье

34-й тур Ла Лиги стартует матчем «Севилья» – Кадис».
В субботу «Реал» примет «Эспаньол», «Атлетик» встретится с «Атлетико».
В воскресенье «Барселона» дома сыграет с «Мальоркой».
Завершится тур в понедельник игрой «Хетафе» – «Бетис».
34-й тур
- Дата проведения
- 29 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 30 апреля, 15.00, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 30 апреля, 17.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 30 апреля, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 30 апреля, 22.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 1 мая, 15.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 1 мая, 17.15, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 1 мая, 19.30, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 1 мая, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 2 мая, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.