Товарищеский матч. Сборная России сыграет с Беларусью в Туле

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Сборная России проведет в Туле товарищеский матч с Беларусью.

Товарищеский матч 

Россия – Беларусь – 16:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Вчера сборная России провела тренировку в следующем составе. 

Вратари: Николаев, Третьяк, Пекса.

Белые: Тертышный – Сафонов – Хайруллин, Телегин – Кирсанов.

Синие: Чибриков – Хуснутдинов – Свечков, Смирнов – Мисюль.

Красные: Кабуш – Кровяков – Пустозеров, Савиков – Анисимов.

Зеленые: Кирилейченко – Алалыкин – Башкиров, Хабаров – Коромыслов.

Оранжевые: Кузьминов – Гуслистов – Мичков, Морозов – Седов.

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