Товарищеский матч. Сборная России сыграет с Беларусью в Туле

Сборная России проведет в Туле товарищеский матч с Беларусью.
Товарищеский матч
Россия – Беларусь – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Вчера сборная России провела тренировку в следующем составе.
Вратари: Николаев, Третьяк, Пекса.
Белые: Тертышный – Сафонов – Хайруллин, Телегин – Кирсанов.
Синие: Чибриков – Хуснутдинов – Свечков, Смирнов – Мисюль.
Красные: Кабуш – Кровяков – Пустозеров, Савиков – Анисимов.
Зеленые: Кирилейченко – Алалыкин – Башкиров, Хабаров – Коромыслов.
Оранжевые: Кузьминов – Гуслистов – Мичков, Морозов – Седов.