«Спартак» не вылетит в ФНЛ напрямую

«Спартак» точно не опустится ниже 14-го места по итогам сезона .

Сегодня команда Паоло Ваноли обыграла (2:1) и набрала 34 очка после 27 туров РПЛ.

Тульский и «Уфа», идущие на 16-м и 15-м месте в таблице соответственно, набрали 21 и 22 очка. Обе команды провели на игру меньше, чем «Спартак», но благодаря сегодняшней победе красно-белые оторвались на 13 и 12 баллов соответственно за 3 тура до конца чемпионата.

В этом сезоне у «Спартака» положительная статистика личных встреч с «Уфой» – победа и ничья. Поэтому даже в случае равенства очков между командами московский клуб будет находиться выше в таблице.

В следующем туре сыграет с «Уралом».