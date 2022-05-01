Маурисио Почеттино: «Месси – игрок уровня Марадоны. Следующий сезон будет для Лео совсем иным»

считает Лео Месси игроком уровня Диего Марадоны.

«Несправедливо судить Месси. У меня нет сомнений в его мастерстве. У Месси достаточно таланта, чтобы делать то, что он должен делать. И он сделает это. Следующий сезон будет совершенно иным для него.

Это был год обучения – и не только на профессиональном уровне, ведь он перешел в «ПСЖ», это новая лига, новые партнеры по команде, но и в личной жизни. Нужно принимать это в расчет. Такие большие изменения могут повлиять на игрока.

Нельзя говорить о Месси в таком ключе. Это как говорить о Марадоне. Речь же не о среднем футболисте. Месси на том же уровне, что и .

Очевидно, что переход из «Барселоны» в «ПСЖ» – перемена, после которой необходима адаптация. Определенные обстоятельства не давали Месси чувствовать себя так комфортно, как в «Барселоне», где он провел 20 лет», – сказал тренер .

В чемпионате 34-летний форвард провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 13 передач. Полную статистику аргентинца можно изучить по ссылке.