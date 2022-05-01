Гендиректор ФИДЕ о Карякине: «Нельзя кричать на каждом углу «спорт должен быть вне политики» и так же часто говорить о поддержке спецоперации»

Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский высказался о пранке, который организовал российский гроссмейстер .

В марте комиссия по этике ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат».

«Мой друг пранкер позвонил гендиректору ФИДЕ от имени министра спорта Украины. Тот рассказал, что будет добиваться моего отстранения», – рассказывал Карякин в начале апреля.

– Как вы узнали, что ваш разговор с министром спорта Украины оказался пранком? Какая была реакция?

– Тот факт, что Карякин затеял этот пранк с тем, чтобы добыть какие-то доказательства злого умысла и последующего изображения себя жертвой произвола, очевиден. Сам метод весьма низкопробный, а кроме всего мои ответы смонтированы соответствующим образом, и Карякин их открыто перевирает в интервью.

– Считаете ли вы, что в каких-то моментах сказали лишнее?

– На самом деле ситуация достаточно простая. , в отличие от многих спортивных федераций, не дисквалифицировала российских и белорусских спортсменов. Я лично отстаивал и отстаиваю право российских шахматистов продолжать играть в международных турнирах, пусть и под нейтральным флагом. Да, это исключает выступление сборных. Но при этом позволяет спортсменам продолжить карьеру, выступать в чемпионатах.

Дворковича за это критикую – дескать, он защитил своих. Да и у меня было несколько острых публичных дискуссий с западными коллегами, которые предлагали отстранить всех россиян от шахмат. Считаю такой подход неправильным и, несмотря на критику в свой адрес, отстаиваю эту позицию. Поэтому мне смешны обвинения в русофобии.

То, что я считаю, что Карякин заслуживает дисквалификации, никак не является русофобией. Нельзя одновременно кричать на каждом углу «спорт должен быть вне политики» и так же часто говорить о поддержке спецоперации, как делает это Карякин. Это наносит серьезный ущерб шахматному миру.

Если чьи действия и ухудшают отношение к россиянам во всем мире, так это поступки Карякина. Именно благодаря этим действиям отношение к российским шахматистам в мире становится намного хуже.

Характерно, что его не поддержал ни один из ведущих российских гроссмейстеров, большинство из которых открыто выступило против спецоперации. Предвосхищая спекуляции, это было в самом начале марта, еще до рассмотрения дела Карякина этической комиссией.

Во время пранка из меня всячески пытались выудить информацию, но поскольку я честно излагал свою позицию, то по факту ничего из этого не получилось. Разве что озвучил свою оценку человеческих качеств Карякина, чего не смог бы сделать публично.

Высказывания Карякина о том, что я ревную к его шахматным успехам, воистину нелепы. То есть я рьяно отстаиваю право Непомнящего играть в турнире претендентов, но почему-то при этом по каким-то личным причинам решил отомстить Карякину? Смешно, – сказал Сутовский.