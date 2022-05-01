Надаль об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Это очень несправедливо. Власти просто дали турниру рекомендацию, они их к этому не принуждали»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выступил против отстранения российских и белорусских игроков от .

«Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. В том плане, что они не виноваты в происходящем. Мне жаль коллег. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Сейчас посмотрим, что будет дальше, примут ли игроки какое-то решение.

Когда власти накладывают ограничения, все очевидно, им нужно следовать. Но тут власти просто дали рекомендацию, и «Уимблдон» пошел на крайний шаг. Хотя власти их к этому не принуждали.

Понятно, что «Большие шлемы» не входят в ATP, в нашу организацию. Но в то же время ATP разыгрывает больше всех очков. Хотя «Шлемы» – самые важные турниры, там разыгрывается 2000 очков, мы обязаны их играть.

Посмотрим, какие меры мы примем. Это очень сложная ситуация. И, конечно, теннис вообще не имеет значения с учетом [...] очень серьезной ситуации на Украине».

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