«То, что Россия делает на Украине, шокирует. Мне не хотелось оставаться здесь». Лехтонен об уходе из СКА

Микко Лехтонен рассказал о причинах ухода из СКА.
Вчера клуб объявил об уходе финского игрока.
«Есть реальное чувство облегчения. С учетом глобальной ситуации это было единственным решением.
Головой мне не хотелось оставаться здесь. Нехорошо играть в стране, которая начала спецоперацию (при переводе некоторые слова были изменены для соответствия требованиям законов РФ – прим. Sports.ru). Я, как и многие другие легионеры, хотел уйти.
Было довольно много разговоров с русскими об этой ситуации. Наверное, все понимают, что у них есть своя позиция по этому вопросу. А у нас, людей из стран запада, есть своя.
Но со стороны россиян ни разу не было никакого давления по этому вопросу. Ни со стороны одноклубников, ни от соперников, ни от руководства СКА.
То, что Россия делает на Украине, шокирует. Я мог бы выразиться и пожестче, но думаю, что моя позиция ясна», – заявил Лехтонен в интервью Iltalehti.