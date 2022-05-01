«То, что Россия делает на Украине, шокирует. Мне не хотелось оставаться здесь». Лехтонен об уходе из СКА

рассказал о причинах ухода из СКА.

Вчера клуб объявил об уходе финского игрока.

«Есть реальное чувство облегчения. С учетом глобальной ситуации это было единственным решением.

Головой мне не хотелось оставаться здесь. Нехорошо играть в стране, которая начала спецоперацию (при переводе некоторые слова были изменены для соответствия требованиям законов РФ – прим. Sports.ru). Я, как и многие другие легионеры, хотел уйти.

Было довольно много разговоров с русскими об этой ситуации. Наверное, все понимают, что у них есть своя позиция по этому вопросу. А у нас, людей из стран запада, есть своя.

Но со стороны россиян ни разу не было никакого давления по этому вопросу. Ни со стороны одноклубников, ни от соперников, ни от руководства .

То, что Россия делает на Украине, шокирует. Я мог бы выразиться и пожестче, но думаю, что моя позиция ясна», – заявил Лехтонен в интервью Iltalehti.