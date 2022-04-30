«Тур Романдии». 5-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

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1 мая в Швейцарии пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Романдии». Гонщики проедут «разделку» на 15,84 км.

«Тур Романдии»

5-й этап

Эгль – Зеналь, Швейцария

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

15,84 км

Профиль/Карта

Общий зачет (после четырех этапов)

1. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) – 17.27,01

2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,15

3. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,18

4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 0,25

5. Люк Плапп (Австралия, INEOS Grenadiers) – 0,30

6. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious) – 0,32

7. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,37

8. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) – 0,41

9. Симон Геншке (Германия, Cofidis) – 0,42

10. Стефан Крас (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,45...

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