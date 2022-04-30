«Тур Романдии». 5-й этап. Спортсмены проедут индивидуальную гонку с раздельным стартом

1 мая в Швейцарии пройдет заключительный этап веломногодневки «Тур Романдии». Гонщики проедут «разделку» на 15,84 км.
«Тур Романдии»
5-й этап
Эгль – Зеналь, Швейцария
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
15,84 км
Общий зачет (после четырех этапов)
1. Роан Деннис (Австралия, Jumbo-Visma) – 17.27,01
2. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) – 0,15
3. Александр Власов (Россия, BORA – hansgrohe) – 0,18
4. Бен О’Коннор (Австралия, AG2R Citroën) – 0,25
5. Люк Плапп (Австралия, INEOS Grenadiers) – 0,30
6. Джино Медер (Швейцария, Bahrain – Victorious) – 0,32
7. Себастьен Райхенбах (Швейцария, Groupama – FDJ) – 0,37
8. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) – 0,41
9. Симон Геншке (Германия, Cofidis) – 0,42
10. Стефан Крас (Бельгия, Lotto Soudal) – 0,45...