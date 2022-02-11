Дело Валиевой рассмотрит CAS, Непряева в 0,1 секунды от бронзы, победы «Ливерпуля» и «Юве», травма коня Мюллера, Харден в «Филадельфии» и другие новости утра

1. Что там по ситуации с Камилой Валиевой? Последние новости – фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин 25 декабря, во время чемпионата России.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело Валиевой до начала личного турнира фигуристок на Олимпиаде в Пекине

Решение по распределению медалей в командном турнире Олимпиады-2022 будет принято после окончательного вердикта.

2. «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:0) в 24-м туре чемпионата Англии, «Арсенал» удержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0), хотя 25 минут играл в меньшинстве после нелепого удаления Мартинелли, получившего 2 карточки в течение пары десятков секунд.

3. НХЛ. «Каролина» разгромила «Бостон» (6:0), Свечников набрал 3 (1+2) очка. «Вашингтон» без Овечкина был сильнее «Монреаля» (5:2), у Кузнецова 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

4. В 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» одолел «Сассуоло» (2:1) благодаря автоголу на 88-й минуте, а «Аталанта» уступила «Фиорентине» (2:3), пропустив на 93-й. В полуфинале нас ждет миланское дерби «Милан» – «Интер», а также яркая пара «Фиорентина» – «Ювентус».

5. Российская лыжница Наталья Непряева уступила 0,1 секунды в борьбе за бронзу в гонке на 10 км с раздельного старта на Олимпиаде-2022 в Пекине, победила норвежка Йохауг, две финские спортсменки в тройке.

6. Конь Томаса Мюллера травмировался при подготовке к сезону случки. Теперь конюшня игрока «Баварии» продает сперму животного по 200 евро за порцию. Зоозащитники раскритиковала немца: «Жестоко заставлять животных заниматься неестественным сексом ради прибыли».

7. Клубы РПЛ обсудят расширение лиги до 18 команд. Зачем?!

8. «Зенит» в гостях уступил «Альбе» (67:76) в Евролиге, ЦСКА на выезде проиграл «Маккаби» (75:84).

9. Российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову присвоили воинское звание «капитан» в Росгвардии после медалей Игр-2022 в скиатлоне.

10. Защитник Джеймс Харден переходит в «Филадельфию», «Бруклин» получит Симмонса, Карри, Драммонда и два пика 1-го раунда. Порзингис перейдет в «Вашингтон», Спенсер Динуидди – в «Даллас».

11. Жозе Моуринью разнес игроков «Ромы» после поражения от «Интера» (0:2): «Вы обосрались в первые 10 минут. Отсутствие яиц и индивидуальности – худший недостаток мужчины». Футболисты недовольны тем, что речь тренера в раздевалке попала в прессу.

12. На олимпийский хоккейном турнире Китай проиграл США (0:8) в дебютном матче в истории Игр, Канада победила Германию, Финляндия забила 6 голов Словакии.

13. Трансферные новости. «Краснодар» интересуется Бакаевым, хавбеку «Спартака» могут предложить 1,7-1,8 млн евро в год. А другой полузащитник красно-белых Тил может перейти в «Аталанту». «Зенит» отдал Кравцова в аренду «Нижнему Новгороду», Хотулева и Васильева – «Оренбургу».

14. НБА. 42 очка Трента помогли «Торонто» обыграть «Хьюстон» и другие результаты.

15. Олимпиада-2022. Иванова, Репилов, Денисьев и Антонов заняли 4-е место в смешанной эстафете по санному спорту, выиграли немцы, австрийцы – вторые, бронза у Латвии.

Сборная США выиграла турнир по фристайлу в акробатике в командном миксте, Россия не вышла в финал. Конькобежка из

Нидерландов Схаутен выиграла второе золото – на дистанции 5000 м, россиянка Воронина – 6-я.

Россия идет 9-й в медальном зачете с двумя золотыми наградами.

16. Сборная России по футболу опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, Египет – 34-й, Польша – 28-я.

17. «Эдмонтон» уволил Дэйва Типпета с поста главного тренера, команда проиграла два последних матча с общим счетом 1:8. Форвард «Бостона» Брэд Маршанд за грубость против вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри оштрафован на 448 тысяч долларов.

18. «Тоттенхэм» попросил фанатов прекратить использовать слово «жид».

19. Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» представила болид 2022 года. Ландо Норрис заработает до 108 млн долларов по 4-летнему контракту с «Маклареном».

Цитаты дня:

Александр Елагин: «В 90-е после сраной перестройки голодал, копейки получал, бутылки собирал. Развалили Советский Союз – чудную, потрясающую страну»

«Я получил угрозы смерти с русского аккаунта. Мы сообщили в американское посольство». Журналист, спросивший Большунова о допинге, рассказал об угрозах в соцсетях

Тихонов о скандале с Валиевой: «Какой политический заказ, если это наша безответственность? Того, кто дал ей запрещенный препарат, надо посадить в тюрьму»

Представитель олимпийского комитета США о ситуации с Валиевой: «Речь идет не только о золоте, но и о честном спорте и ответственности»

Депутат Роднина: «Фигурное катание в России смотрят больше людей, чем футбол. У него очень ограниченная аудитория»

Федор Чалов: «Швейцария прекрасна, здесь отличная инфраструктура. Дороги хорошие – большое отличие от России»

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