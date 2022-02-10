«Вы обосрались в первые 10 минут. Отсутствие яиц и индивидуальности – худший недостаток мужчины». Моуринью – игрокам «Ромы» после 0:2 от «Интера»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал игроков своей команды после поражения от в 1/4 финала Кубка Италии.

«Я хочу знать, почему вы обосрались в первые десять минут. А затем я хочу узнать, почему вы обосрались в первые 10 минут матча против «Милана». Вы все, без исключения.

Я хочу знать, почему вы стали такими хлюпиками в матчах против больших команд. Если мы – маленькая команда, то судьи будут относиться к нам соответственно. «Интер» – суперкоманда, но вместо того, чтобы найти мотивацию, вы обосрались.

Худший недостаток мужчины – это отсутствие яиц и индивидуальности. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию C, без давления, чемпионов и больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины», – передает слова Моуринью Football Italia со ссылкой на Il Corriere dello Sport.