Решение по командному турниру Олимпиады-2022 будет принято после окончательного вердикта по Валиевой

Решение по распределению медалей в командном турнире Олимпиады-2022 будет принято после окончательного вердикта по допинг-делу российской фигуристки .

Как сообщает Международное агентство тестирования, сможет принять решение по командному турниру только после решения CAS.

Ранее стало известно, что допинг-дело Валиевой рассмотрит выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России 25 декабря.

Россия завоевала золото командного турнира Игр-2022, церемония награждения отложена из-за ситуации с Валиевой.

4-й день ждем решения по Валиевой. В дело включился CAS. Онлайн. Live