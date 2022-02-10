провел исследование об использовании фанатами клуба слова «жид».

Исследование начали в 2019 году, создав фокус-группы болельщиков. Обнаружилось, что среди фанатов растет желание прекратить использовать это слово. 94% участников опроса признают, что оно может быть расистским по отношению к евреям.

По итогам исследования «шпоры» призвали своих болельщиков прекратить использовать слово «жид».

«Мы считаем, что пришло время отказаться от ассоциации этого термина с нашим клубом», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Первоначально болельщики «Тоттенхэма» начали использовать это слово в 1970-х годах как защитный механизм и для предотвращения антисемитских оскорблений, поскольку клуб исторически ассоциировался с евреями.

Примечательно, что «Тотттенхэм» в заявлении ни разу не использовал слово «жид» (yid), вместо этого употребляя термин «слово на букву «Ж» (Y-word).

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