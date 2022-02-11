Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело россиянки до начала личного турнира фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

Международное агентство тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин, о котором антидопинговая лаборатория в Стокгольме сообщила 8 февраля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение.

Спортсменка опротестовала решение о временном отстранении 9 февраля. Дисциплинарный антидопинговый комитет принял решение отменить временное отстранение, что позволило Валиевой продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев ( ), РУСАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивировочной части решения РУСАДА, поскольку решение необходимо принять до следующего соревнования, в котором спортсменка должна выступить (женское одиночное катание, 15 февраля 2022 года)», – говорится в релизе ITA.

4-й день ждем решения по Валиевой. В дело включился CAS. Live