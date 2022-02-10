«Я получил угрозы смерти с русского аккаунта. Мы сообщили в американское посольство». Журналист, спросивший Большунова о допинге, рассказал об угрозах в соцсетях

Американский журналист портала FasterSkier Натаниэль Херц рассказал об угрозах в соцсетях после того, как задал вопрос лыжнику Александру Большунову о допинге.

После скиатлона на Олимпиаде в Пекине, где россиянин выиграл золото, Херц попросил его прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении российской команды, которая выступает на Играх без национального флага.

– Задавая вопрос, я имел в виду не самого Большунова, а русских в целом – из-за того, что это было осознанно, и они занимались допингом на уровне государства в связи с Олимпиадой-2014 в Сочи. После пресс-конференции я получил много сообщений. Люди отреагировали и продолжают об этом говорить.

Я получил угрозы смерти с русского аккаунта в фейсбуке. Не уверен, что это русский, но имя было русское.

– Как ты отреагировал?

– Мы сообщили в американское посольство в Пекине. Те сказали, чтобы держали их в курсе, если еще что-то произойдет. Пока что все окей. Были какие-то другие недружелюбные комментарии в соцсетях, но это нормально. Это часть работы.

– Ты занервничал?

– У меня большой опыт с негативными комментариями, однако смертью еще никогда не угрожали. Но такой был только один. Я постарался отреагировать основательно и поддерживаю контакт с людьми, кто лучше в этом разбирается.

Это действует на нервы, потому что я в Китае, и у меня нет такой защищенности и прав, как дома в США. Но я не сильно обеспокоен. Кто-то из русских политиков и известных людей тоже высказались, насколько я понял. Это тоже нормально.

– Что ты думаешь о том, что Вяльбе бойкотирует СМИ?

– Не мое дело – иметь мнение по этому вопросу. Я разговаривал с Маркусом Крамером, тренером сборной России. Я ценю это. Видно, что их заботит их репутация. В этом вопросе они очень чувствительны.

– Есть ли необходимость задавать вопросы о допинге?

– Вопрос более релевантен для тех, кто руководит спортом, а не для Большунова. Я понимаю, что он разозлился, но считаю, что задать вопрос было справедливо. Я получил много отзывов, и там примерно половина считает, что задавать такой вопрос было правильно, а другая – что ненужно и непрофессионально, – рассказал Херц

«Не думаю, что есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно верить всему после Сочи». Журналист объяснил свой вопрос лыжнику про допинг