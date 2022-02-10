В Росгвардии присвоили воинское звание «капитан» Большунову и Спицову

Глава Росгвардии Виктор Золотов присвоил воинское звание «капитан» российским лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову.

Ранее оба спортсмена стали призерами скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Большунов завоевал золото, Спицов – серебро.

«Принимая во внимание достигнутые военнослужащими войск национальной гвардии старшими лейтенантами А. Большуновым и Д. Спицовым высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта, очередное воинское звание «капитан» присвоено им досрочно», – сообщили в Росгвардии.

Большунов по-царски выиграл Олимпиаду: привез всем минуту (а Клэбо – 9), ликовал целый круг, финишировал с флагом и сломал пьедестал

Драма Спицова: не верил в себя, тактически ошибался и жаловался на лыжи. Теперь он герой Олимпиады