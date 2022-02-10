Харден – в «Филадельфии». «Бруклин» получит Симмонса, Карри, Драммонда и два пика 1-го раунда

«Бруклин» и «Филадельфия» договорились об обмене в результате, которого звездный защитник Джеймс Харден (32 года, 196 см) перейдет в «Сиксерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Нетс» получат разыгрывающего Бена Симмонса (25 лет, 211 см), атакующего защитника Сета Карри (31, 188), центрового Андре Драммонда (28, 208) и два выбора в первом раунде драфта.

«Сиксерс» также получат опытного форварда Пола Миллсэпа (37 лет, 203 см).

«Нетс» получат незащищенный выбор «Сиксерс» в первом раунде драфта 2022 года с правом переноса на 2023 год и защищенный выбор в первом раунде драфта-2027 с защитой от 1-8. Пик 2027 года будет перенесен на 2028 год снова с защитой от 1-8. В 2029-м пик превратится в два пика второго раунда и 2 миллиона долларов.

Харден переходит в «Филадельфию»!