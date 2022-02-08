Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» сыграет с «Ромой»

В 1/4 финала Кубка Италии во вторник сыграет с «Ромой».

В среду встречается с .

В четверг принимает «Фиорентину», – .

Кубок Италии

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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