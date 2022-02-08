Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» сыграет с «Ромой»

В 1/4 финала Кубка Италии во вторник «Интер» сыграет с «Ромой».
В среду «Милан» встречается с «Лацио».
В четверг «Аталанта» принимает «Фиорентину», «Ювентус» – «Сассуоло».
1/4 финала
- Дата проведения
- 8 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Барелла, Джеко, Санчес.
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 10 февраля, 23.00, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.