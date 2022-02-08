Кубок Италии. 1/4 финала. «Интер» сыграет с «Ромой»

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В 1/4 финала Кубка Италии во вторник «Интер» сыграет с «Ромой».

В среду «Милан» встречается с «Лацио».

В четверг «Аталанта» принимает «Фиорентину», «Ювентус»«Сассуоло».

Кубок Италии

1/4 финала

Интер – Рома
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
ИнтерХанданович, Дармиан, Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович, Барелла, Джеко, Санчес.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян, Сержиу Оливейра, Верету, Дзаньоло, Абрахам.

Милан – Лацио
Дата проведения
9 февраля, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

Аталанта – Фиорентина
Дата проведения
10 февраля, 20.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

Ювентус – Сассуоло
Дата проведения
10 февраля, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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