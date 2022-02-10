Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, Египет – 34-й, Польша – 28-я

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

опустилась с 34-го места на 35-е. Россия была 34-й по итогам 2021 года – теперь эту строчку занимает , недавно уступивший в финале Кубка Африки Сенегалу.

Сборная Украины опустилась на 27-е место. – соперник России по стыкам за выход на ЧМ-2022 – занимает 28-е место.

В первой десятке единственное изменение – сборная стала четвертой, а Англия опустилась на пятую строчку. Рейтинг возглавляет сборная .

Топ-10 рейтинга :

1. Бельгия – 1828,45 очка

2. Бразилия – 1823,42

3. Франция – 1786,15

4. Аргентина – 1766.99

5. – 1755.52

6. Италия – 1740,77

7. Испания – 1704,75

8. Португалия – 1660,25

9. Дания – 1654,54

10. Нидерланды – 1653,73.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.