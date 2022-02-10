Россия опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА, Египет – 34-й, Польша – 28-я

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Сборная России опустилась с 34-го места на 35-е. Россия была 34-й по итогам 2021 года – теперь эту строчку занимает Египет, недавно уступивший в финале Кубка Африки Сенегалу.
Сборная Украины опустилась на 27-е место. Сборная Польши – соперник России по стыкам за выход на ЧМ-2022 – занимает 28-е место.
В первой десятке единственное изменение – сборная Аргентины стала четвертой, а Англия опустилась на пятую строчку. Рейтинг возглавляет сборная Бельгии.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия – 1828,45 очка
2. Бразилия – 1823,42
3. Франция – 1786,15
4. Аргентина – 1766.99
5. Англия – 1755.52
6. Италия – 1740,77
7. Испания – 1704,75
8. Португалия – 1660,25
9. Дания – 1654,54
10. Нидерланды – 1653,73.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.