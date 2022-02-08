Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Ньюкасл» принимает «Эвертон», «Вест Хэм» – «Уотфорд»

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В 24-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» принимает «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» играет с «Бернли» в гостях. 

В среду «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Брентфорд». 

В четверг «Ливерпуль» сыграет с «Лестером», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Вулверхэмптоном»

Матч «Брайтон» – «Челси» (1:1) состоялся 18 января.

Чемпионат Англии

24-й тур

Вест Хэм – Уотфорд 0:0 (перерыв)
Дата проведения
8 февраля, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.
УотфордФостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Куцка, Клеверли, Сиссоко, Кайембе, Кинг, Деннис.

Ньюкасл – Эвертон 1:1 (перерыв)
Дата проведения
8 февраля, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36, автогол Ласселс, 1:1 – 37, автогол Холгейт.
НьюкаслДубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Таргетт, Шелви, Уиллок, Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.
ЭвертонПикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Брэнтуэйт, 35), Холгейт, Таунсенд, Аллан, Андре Гомеш, Грэй (Алли, 25), Ришарлисон, Гордон.
Предупреждения:
Холгейт (14), Шелви (33).

Бернли – Манчестер Юнайтед 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Терф Мур»
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Гол:
0:1 – 18 Погба.
БернлиПоуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес, Вегорст, Корне.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Шоу, Погба, Бруну Фернандеш, Мактомини, Кавани, Рэшфорд, Санчо.

Норвич – Кристал Пэлас
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Карроу Роуд»
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Тоттенхэм – Саутгемптон
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Манчестер Сити – Брентфорд
Дата проведения
9 февраля, 22.45, «Этихад Стэдиум»
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Астон Вилла – Лидс
Дата проведения
9 февраля, 23.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика

Ливерпуль – Лестер
Дата проведения
10 февраля, 22.45, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

Вулверхэмптон – Арсенал
Дата проведения
10 февраля, 22.45, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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