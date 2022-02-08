Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Ньюкасл» принимает «Эвертон», «Вест Хэм» – «Уотфорд»

В 24-м туре Премьер-лиги принимает , играет с «Бернли» в гостях.

В среду примет , – «Брентфорд».

В четверг сыграет с , проведет гостевой матч с .

Матч «Брайтон» – «Челси» (1:1) состоялся 18 января.

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24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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