Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Бернли», «Ньюкасл» принимает «Эвертон», «Вест Хэм» – «Уотфорд»

В 24-м туре Премьер-лиги «Ньюкасл» принимает «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» играет с «Бернли» в гостях.
В среду «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон», «Манчестер Сити» – «Брентфорд».
В четверг «Ливерпуль» сыграет с «Лестером», «Арсенал» проведет гостевой матч с «Вулверхэмптоном».
Матч «Брайтон» – «Челси» (1:1) состоялся 18 января.
24-й тур
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.45, «Олимпийский стадион»
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио, Бенрахма, Боуэн.
- Дата проведения
- 8 февраля, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Триппьер, Шер, Ласселс, Таргетт, Шелви, Уиллок, Фрэйзер, Сен-Максимен, Вуд, Жоэлинтон.
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Эвертон –
Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина (Брэнтуэйт, 35), Холгейт, Таунсенд, Аллан, Андре Гомеш, Грэй (Алли, 25), Ришарлисон, Гордон.
- Дата проведения
- 8 февраля, 23.00, «Терф Мур»
- Гол:
- 0:1 – 18 Погба.
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Бернли –
Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Родригес, Вегорст, Корне.
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.45, «Карроу Роуд»
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.45, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 февраля, 23.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.45, «Энфилд»
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.45, «Молине Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.