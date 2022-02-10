Федор Чалов: «Швейцария прекрасна, здесь отличная инфраструктура. Дороги хорошие – большое отличие от России»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов, выступающий за «Базель» на правах аренды, поделился первыми впечатлениями от Швейцарии.

– Как первые впечатления от Швейцарии? В чем самое большое отличие от России?

– Швейцария прекрасна, как я себе и представлял. Здесь отличная инфраструктура для хорошей жизни.

Базель – очень красивый и очень удобный город, мне здесь нравится. Люди очень открытые и приветливые, это очень помогло мне быстро акклиматизироваться.

Большое отличие от России – дороги. В Швейцарии они отличные, я это сразу заметил.

– Обязательный вопрос: ты уже пробовали швейцарский шоколад и швейцарский сыр?

– Пробовал и то, и другое, очень вкусно! – сказал Чалов.

Чалов начал в «Базеле»: сразу в старте, сыграл 89 минут и попал в штангу