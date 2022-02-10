«Краснодар» интересуется Бакаевым. Ему могут предложить 1,7-1,8 млн евро в год

«Краснодар» интересуется полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым, сообщает «РБ Спорт».
У 25-летнего футболиста до конца текущего сезона истекает контракт с красно-белым. Маловероятно, что игрок его продлит.
«Краснодар» и в прошлом году проявлял интерес к Бакаеву. Однако сейчас, даже несмотря на возможное смягчение лимита, интерес стал предметнее.
«Краснодар» планирует сделать предложение футболисту по контракту. В ноябре прошлого года клуб был готов предложить 1,7 млн евро в год, но согласия не получил.
Вероятно, именно о сумме в 1,7-1,8 млн евро в год и стоит говорить как о возможном предложении Бакаеву со стороны «Краснодара».
Бакаев в этом сезоне РПЛ провел 16 матчей и сделал три голевые передачи.