«Краснодар» интересуется Бакаевым. Ему могут предложить 1,7-1,8 млн евро в год

«Краснодар» интересуется полузащитником , сообщает «РБ Спорт».

У 25-летнего футболиста до конца текущего сезона истекает контракт с красно-белым. Маловероятно, что игрок его продлит.

«Краснодар» и в прошлом году проявлял интерес к Бакаеву. Однако сейчас, даже несмотря на возможное смягчение лимита, интерес стал предметнее.

«Краснодар» планирует сделать предложение футболисту по контракту. В ноябре прошлого года клуб был готов предложить 1,7 млн евро в год, но согласия не получил.

Вероятно, именно о сумме в 1,7-1,8 млн евро в год и стоит говорить как о возможном предложении Бакаеву со стороны .

Бакаев в этом сезоне провел 16 матчей и сделал три голевые передачи.