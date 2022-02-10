Тихонов о скандале с Валиевой: «Какой политический заказ, если это наша собственная безответственность? Того, кто дал ей запрещенный препарат, надо посадить в тюрьму»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал скандал вокруг фигуристки на Олимпиаде-2022, а также раскритиковал депутата Госдумы Светлану Журову.

«Светлана Журова в очередной раз допускает неграмотные заявления о том, что допинг в пробе фигуристки Камилы Валиевой – это политический заказ.

Я помню, как вы на пару с Кареном Шахназаровым говорили и о допинговом скандале после Сочи, что это политический заказ. В итоге вина России была доказана в суде, и мы сейчас выступаем без флага и гимна.

Ты бы лучше подумала, сидя в Думе столько лет, как сделать закон о допинге рабочим, чтобы он заставил задуматься и спортсменов, и тренеров, и РУСАДА.

На протяжении стольких лет вы позорите страну, не принимая закон, который бы работал. Сколько у нас было уголовных дел за распространение допинга? Ни одного. Вот это чей заказ, Светлана?

Мне звонят столько людей, которые смеются над такими словами наших депутатов-олимпийцев. Какой политический заказ, если эта наша собственная безграмотность и безответственность?

Вы травмируете и ломаете карьеру такой талантливой спортсменке. Того, кто дал ей запрещенный препарат, надо посадить в тюрьму.

Лучше бы Журова озаботилась зарплатой учителей физкультуры и детских тренеров в регионах и тем, что родители собирают деньги на билеты и патроны, чтобы юноши приехали на соревнования по биатлону, чем заниматься политическим популизмом на скандальных темах.

Россия составляет всего два процента населения земного шара, но более 40 процентов запасов мировых недр», – сказал Тихонов.

Светлана Журова: «Почему подозревается именно наш спортсмен? Возможно, это связано со спортсменами других стран, получившими медали в команде»

Валиева спасена? Она уже вышла на тренировку, хотя решения еще нет. Онлайн. Live