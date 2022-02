Мартинелли получил 2 желтых за минуту – помешал ввести аут и сфолил. У «Арсенала» 4 удаления в 6 последних играх

Полузащитник был удален в матче с (1:0).

На 69-й минуте 20-летний бразилец получил желтую карточку за то, что мешал ввести аут Даниэлу Поденсе.

Сразу после этого Мартинелли сфолил на Шикинью, за что судья Майкл Оливер показал Габриэлу второе предупреждение.

Это 4-е удаление игроков «Арсенала» в 6 последних матчах во всех турнирах. В игре с «Ман Сити» красную карточку получил Габриэл Магальяэс, с «Ливерпулем» – и .

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Gabriel Martinelli is sent off after two yellows in the same passage of play 👀https://t.co/SeLtoYp3j4