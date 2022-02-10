«Эдмонтон» уволил Типпета. Команда проиграла два последних матча с общим счетом 1:8

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«Эдмонтон» принял решение об увольнении Дэйва Типпета с поста главного тренера.

Новым главным тренером канадского клуба станет Джей Вудкрофт, который до этого возглавлял «Бейкерсфилд» – фарм-клуб «Ойлерс» в АХЛ.

«Эдмонтон» проиграл два последних матча «Вегасу» и «Чикаго» с общим счетом 1:8. До этого у команды было 5 побед в 6 последних матчах.

На данный момент команда занимает пятое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 49 очков в 44 играх.

Типпет был назначен главным тренером «Ойлерс» в 2019 году.

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